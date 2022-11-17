Icon

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
لتأهيل الكوادر

أسطول من الدرونز في بلاك هات

2022-11-17 الساعة 1:54
أسطول من الدرونز في بلاك هات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استعرض جناح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز خلال فعاليات بلاك هات المقامة حالياً في العاصمة الرياض، أسطولاً من الدرونز المستعمل في الدورات المقدمة من الاتحاد السعودي لتدريب وتأهيل المتدربين من مستوى مبتدئ حتى مستوى متقدم في نفس المجال التقني الأساسي والمتخصص.

تأهيل الكوادر الوطنية

يستهدف الجناح تأهيل الكوادر الوطنية في جميع القطاعات والتقنيات، وبشكل خاص في قطاع تقنيات الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتقديم دورات تخص هذا المجال، مقدماً فرص التسجيل في التحديات والمعسكرات، وإتاحة الفرص التدريبية والتعليمية والتأهيلية في عددٍ من المجالات التقنية؛ بهدف تحقيق التمكين والاستدامة وبناء القدرات الوطنية، إضافة إلى توفير وظائف للمتدربين في نهاية المعسكرات حسب مخرجات وتخصص المتخرجين.

قد يهمّك أيضاً
Img

تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بكورونا وتعافي 160

Img

اعتداء وحشي من 5 ضباط على سجين بجورجيا

رؤية 2030

تأتي هذه الخطوات امتداداً لرؤية الاتحاد وجهوده المستمرة في بناء القدرات الوطنية وتمكينها بمختلف المجالات التقنية، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة زوجة خلعت زوجها 3 مرات بسبب...
السعودية اليوم

قصة زوجة خلعت زوجها 3 مرات بسبب...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد رسوم تغيير موعد الاختبارات
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد رسوم تغيير موعد الاختبارات

السعودية اليوم
أسطورة ليفربول يهاجم كريستيانو رونالدو
الرياضة

أسطورة ليفربول يهاجم كريستيانو رونالدو

الرياضة
شرط السكن يحرم مواطنين من دعم الضمان
السعودية اليوم

شرط السكن يحرم مواطنين من دعم الضمان

السعودية اليوم
قائد ليفربول يحتفل بـ 600 مباراة في...
الرياضة

قائد ليفربول يحتفل بـ 600 مباراة في...

الرياضة
وادي المخيط يتدفق جنوب غربي حائل
السعودية اليوم

وادي المخيط يتدفق جنوب غربي حائل

السعودية اليوم
مقطع مؤثر لقرد يودع صاحبه المتوفى
حصاد اليوم

مقطع مؤثر لقرد يودع صاحبه المتوفى

حصاد اليوم
عاملة نظافة ترد شيكًا بمليون جنيه
حصاد اليوم

عاملة نظافة ترد شيكًا بمليون جنيه

حصاد اليوم