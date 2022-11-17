أسطول من الدرونز في بلاك هات

استعرض جناح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز خلال فعاليات بلاك هات المقامة حالياً في العاصمة الرياض، أسطولاً من الدرونز المستعمل في الدورات المقدمة من الاتحاد السعودي لتدريب وتأهيل المتدربين من مستوى مبتدئ حتى مستوى متقدم في نفس المجال التقني الأساسي والمتخصص.

تأهيل الكوادر الوطنية

يستهدف الجناح تأهيل الكوادر الوطنية في جميع القطاعات والتقنيات، وبشكل خاص في قطاع تقنيات الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتقديم دورات تخص هذا المجال، مقدماً فرص التسجيل في التحديات والمعسكرات، وإتاحة الفرص التدريبية والتعليمية والتأهيلية في عددٍ من المجالات التقنية؛ بهدف تحقيق التمكين والاستدامة وبناء القدرات الوطنية، إضافة إلى توفير وظائف للمتدربين في نهاية المعسكرات حسب مخرجات وتخصص المتخرجين.

رؤية 2030

تأتي هذه الخطوات امتداداً لرؤية الاتحاد وجهوده المستمرة في بناء القدرات الوطنية وتمكينها بمختلف المجالات التقنية، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.