أسعار الدخول لـ الرياض زوو

ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لفحص المركبات السفير بخاري يوضح سبب قطع زيارته لـ الفاعور ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا
أعلن موسم الرياض 2022، مساء اليوم الأربعاء، عن أسعار الدخول لمنطقة الرياض زوو، حيث حددت قيمة 10 ريالات للكبار فوق عمر الـ 11 عامًا و5 ريالات للأطفال من سن 3 إلى 10 سنوات، لافتة إلى مجانية دخول الأطفال تحت عمر 3 سنوات.
ونشر الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض على موقع التواصل “تويتر”: تعرف على أسعار تذاكر الدخول لمنطقة الرياض_زوو ودخول الأطفال تحت عمر 3 سنوات مجاني.
وللحجز والاستمتاع يمكن التسجيل عبر الرابط هنا
تحت شعار “فوق الخيال” انطلقت فعاليات “موسم الرياض” يوم 21 أكتوبر، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها، بينها: مناطق “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندر لاند” والمربع 8 و”رياض سكاي”، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضًا فنيًّا متنوعًا، و8 عروض عالمية، و65 يومًا من الألعاب النارية.