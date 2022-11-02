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أسعار الدخول لـ الرياض زوو

2022-11-02 الساعة 11:00
أسعار الدخول لـ الرياض زوو
المواطن - الرياض

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أعلن موسم الرياض 2022، مساء اليوم الأربعاء، عن أسعار الدخول لمنطقة الرياض زوو، حيث حددت قيمة 10 ريالات للكبار فوق عمر الـ 11 عامًا و5 ريالات للأطفال من سن 3 إلى 10 سنوات، لافتة إلى مجانية دخول الأطفال تحت عمر 3 سنوات.

ونشر الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض على موقع التواصل “تويتر”: تعرف على أسعار تذاكر الدخول لمنطقة الرياض_زوو ودخول الأطفال تحت عمر 3 سنوات مجاني.

وللحجز والاستمتاع يمكن التسجيل عبر الرابط هنا

موسم فوق الخيال

تحت شعار “فوق الخيال” انطلقت فعاليات “موسم الرياض” يوم 21 أكتوبر، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها، بينها: مناطق “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندر لاند” والمربع 8 و”رياض سكاي”، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضًا فنيًّا متنوعًا، و8 عروض عالمية، و65 يومًا من الألعاب النارية.

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