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بنحو 40 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر تقفز لمستويات جنونية

2022-11-28 الساعة 10:24
أسعار الذهب في مصر تقفز لمستويات جنونية
المواطن - متابعة

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قفزت أسعار الذهب في مصر إلى مستوى جنوني خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك بنحو 40 جنيهًا، أما عن سعر الذهب عالميًا فقد سجل انخفاضًا ليصل إلى 1750 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب

واستقر سعر الذهب عيار 14، الذي يعتبر الفئة الاقتصادية، عند 1000 جنيه للجرام الواحد، في مصر.

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وبلغ سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم، إلى 1285 جنيهًا للجرام، وهو يعتبر الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري.

فيما سجل عيار 21، ارتفاعًا كبيرًا في سعره، ليصل إلى 1500 جنيه للجرام الواحد، حيث سجل زيادة قدرها 40 جنيهًا عن سعره خلال تعاملات الصباح عند 1460 جنيهًا.

كما ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24، الذي يعتبر الأكثر تداولًا وانتشارًا في دول الخليج، ليسجل نحو 1715 جنيهًا، بينما كان سعره في بداية تعاملات اليوم نحو 1668 جنيهًا للجرام.

وبالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات، من عيار 21، فـقد وصل دون إضافة دمغة أو مصنعية إلى نحو 12000 جنيه.

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