أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو : 3٫91344 مقابل الريال الواحد 0٫25553
الدولار : 3٫75768 مقابل الريال الواحد 0٫26612
درهم إماراتي : 1٫02306 مقابل الريال الواحد 0٫97746
ريال يمني : 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58360
دينار أردني: 5٫30004 مقابل الريال الواحد 0٫18868
دينار كويتي : 12٫21970 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني : 9٫96515 مقابل الريال الواحد 0٫10033
الريال القطري : 1٫03205 مقابل الريال الواحد 0٫96895
الدرهم المغربي : 0٫35142 مقابل الريال الواحد 2٫84564
الجنيه المصري : 0٫15316 مقابل الريال الواحد 6٫52904