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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-11-27 الساعة 9:04
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - الرياض

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات مقابل الريال

اليورو : 3٫91344 مقابل الريال الواحد 0٫25553

الدولار : 3٫75768 مقابل الريال الواحد 0٫26612

درهم إماراتي : 1٫02306 مقابل الريال الواحد 0٫97746

ريال يمني : 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58360

دينار أردني: 5٫30004 مقابل الريال الواحد 0٫18868

دينار كويتي : 12٫21970 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني : 9٫96515 مقابل الريال الواحد 0٫10033

الريال القطري : 1٫03205 مقابل الريال الواحد 0٫96895

الدرهم المغربي : 0٫35142 مقابل الريال الواحد 2٫84564

الجنيه المصري : 0٫15316 مقابل الريال الواحد 6٫52904

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