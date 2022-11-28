أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات

اليورو:3٫89131 مقابل الريال الواحد 0٫25699

الدولار: 3٫75790 مقابل الريال الواحد 0٫26611

درهم إماراتي:1٫02309 مقابل الريال الواحد 0٫97743

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57974

دينار أردني:5٫30035 مقابل الريال الواحد 0٫18867

دينار كويتي:12٫16264 مقابل الريال الواحد 0٫08183

دينار بحريني: 9٫92048 مقابل الريال الواحد 0٫10081

الريال القطري:1٫03211 مقابل الريال الواحد 0٫96889

الدرهم المغربي:0٫35090 مقابل الريال الواحد 2٫85249

الجنيه المصري: 0٫15227 مقابل الريال الواحد 6٫56742