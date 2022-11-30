Icon

لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-11-30 الساعة 9:50
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

قد يهمّك أيضاً
Img

منقذ الناجية الوحيدة في حادث طريق الرين يكشف التفاصيل

Img

السعودية واليابان نجوم كأس العالم 2022

أسعار العملات

اليورو: 3٫88948 مقابل الريال الواحد 0٫25712

الدولار: 3٫75824 مقابل الريال الواحد 0٫26608

درهم إماراتي: 1٫02318 مقابل الريال الواحد 0٫97734

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58695

دينار أردني: 5٫30083 مقابل الريال الواحد 0٫18865

دينار كويتي: 12٫21176 مقابل الريال الواحد 0٫08189

دينار بحريني: 9٫96789 مقابل الريال الواحد 0٫10033

الريال القطري: 1٫03206 مقابل الريال الواحد 0٫96894

الدرهم المغربي: 0٫35056 مقابل الريال الواحد 2٫85523

الجنيه المصري: 0٫15309 مقابل الريال الواحد 6٫53178

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك
حصاد اليوم

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك

حصاد اليوم
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
ميزانية بريطانيا تخفض إنفاق كل المجالات إلا...
العالم

ميزانية بريطانيا تخفض إنفاق كل المجالات إلا...

العالم
هبوط الدولار على نطاق واسع
حصاد اليوم

هبوط الدولار على نطاق واسع

حصاد اليوم
بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس...
الملك سلمان

بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس...

الملك سلمان
أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة...
كأس العالم

أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة...

كأس العالم
وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز...
آخر الاخبار

وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز...

آخر الاخبار
قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة
العالم

قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة

العالم