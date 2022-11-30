أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫88948 مقابل الريال الواحد 0٫25712
الدولار: 3٫75824 مقابل الريال الواحد 0٫26608
درهم إماراتي: 1٫02318 مقابل الريال الواحد 0٫97734
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58695
دينار أردني: 5٫30083 مقابل الريال الواحد 0٫18865
دينار كويتي: 12٫21176 مقابل الريال الواحد 0٫08189
دينار بحريني: 9٫96789 مقابل الريال الواحد 0٫10033
الريال القطري: 1٫03206 مقابل الريال الواحد 0٫96894
الدرهم المغربي: 0٫35056 مقابل الريال الواحد 2٫85523
الجنيه المصري: 0٫15309 مقابل الريال الواحد 6٫53178