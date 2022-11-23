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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-11-23 الساعة 9:38
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - الرياض

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، في بداية التعاملات صباح اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 3٫88030 مقابل الريال الواحد 0٫25771

الدولار: 3٫75849 مقابل الريال الواحد 0٫26606

درهم إماراتي: 1٫02325 مقابل الريال الواحد 0٫97723

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫59884

دينار أردني : 5٫30118 مقابل الريال الواحد 0٫18863

دينار كويتي: 12٫19864 مقابل الريال الواحد 0٫08193

دينار بحريني: 9٫97045 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري: 1٫03227 مقابل الريال الواحد 0٫96874

الدرهم المغربي: 0٫35118 مقابل الريال الواحد 2٫85010

الجنيه المصري: 0٫15333 مقابل الريال الواحد 6٫52053

 

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