أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، في بداية التعاملات صباح اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات

اليورو: 3٫88030 مقابل الريال الواحد 0٫25771

الدولار: 3٫75849 مقابل الريال الواحد 0٫26606

درهم إماراتي: 1٫02325 مقابل الريال الواحد 0٫97723

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫59884

دينار أردني : 5٫30118 مقابل الريال الواحد 0٫18863

دينار كويتي: 12٫19864 مقابل الريال الواحد 0٫08193

دينار بحريني: 9٫97045 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري: 1٫03227 مقابل الريال الواحد 0٫96874

الدرهم المغربي: 0٫35118 مقابل الريال الواحد 2٫85010

الجنيه المصري: 0٫15333 مقابل الريال الواحد 6٫52053