أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، في بداية التعاملات صباح اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫88030 مقابل الريال الواحد 0٫25771
الدولار: 3٫75849 مقابل الريال الواحد 0٫26606
درهم إماراتي: 1٫02325 مقابل الريال الواحد 0٫97723
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫59884
دينار أردني : 5٫30118 مقابل الريال الواحد 0٫18863
دينار كويتي: 12٫19864 مقابل الريال الواحد 0٫08193
دينار بحريني: 9٫97045 مقابل الريال الواحد 0٫10030
الريال القطري: 1٫03227 مقابل الريال الواحد 0٫96874
الدرهم المغربي: 0٫35118 مقابل الريال الواحد 2٫85010
الجنيه المصري: 0٫15333 مقابل الريال الواحد 6٫52053