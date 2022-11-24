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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال 

2022-11-24 الساعة 8:42
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال 
المواطن - الرياض

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تباينت أسعار العملات الأجنبية، مع بداية التعاملات صباح اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 3٫92530 مقابل الريال الواحد 0٫25470

الدولار: 3٫75839 مقابل الريال الواحد 0٫26607

درهم إماراتي: 1٫02322 مقابل الريال الواحد 0٫97731

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57109

دينار أردني: 5٫30104 مقابل الريال الواحد 0٫18864

دينار كويتي: 12٫20780 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫96823 مقابل الريال الواحد 0٫10032

الريال القطري: 1٫03224 مقابل الريال الواحد 0٫96877

الدرهم المغربي: 0٫35396 مقابل الريال الواحد 2٫82788

الجنيه المصري: 0٫15307 مقابل الريال الواحد 6٫53285

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