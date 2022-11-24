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تباينت أسعار العملات الأجنبية، مع بداية التعاملات صباح اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫92530 مقابل الريال الواحد 0٫25470
الدولار: 3٫75839 مقابل الريال الواحد 0٫26607
درهم إماراتي: 1٫02322 مقابل الريال الواحد 0٫97731
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57109
دينار أردني: 5٫30104 مقابل الريال الواحد 0٫18864
دينار كويتي: 12٫20780 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫96823 مقابل الريال الواحد 0٫10032
الريال القطري: 1٫03224 مقابل الريال الواحد 0٫96877
الدرهم المغربي: 0٫35396 مقابل الريال الواحد 2٫82788
الجنيه المصري: 0٫15307 مقابل الريال الواحد 6٫53285