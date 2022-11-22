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أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء

2022-11-22 الساعة 8:32
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء
المواطن - الرياض

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة للبنوك المركزية والبنك المركزي السعودي.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 3٫85813 مقابل الريال الواحد 0٫25922

الدولار: 3٫75823 مقابل الريال الواحد 0٫26608

درهم إماراتي: 1٫02318 مقابل الريال الواحد 0٫97735

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫56055

دينار أردني: 5٫30082 مقابل الريال الواحد 0٫18865

دينار كويتي: 12٫19068 مقابل الريال الواحد 0٫08203

دينار بحريني: 9٫96919 مقابل الريال الواحد 0٫10032

الريال القطري: 1٫03234 مقابل الريال الواحد 0٫96867

الدرهم المغربي: 0٫34977 مقابل الريال الواحد 2٫86171

الجنيه المصري: 0٫15322 مقابل الريال الواحد 6٫52653

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