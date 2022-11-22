أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة للبنوك المركزية والبنك المركزي السعودي.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫85813 مقابل الريال الواحد 0٫25922
الدولار: 3٫75823 مقابل الريال الواحد 0٫26608
درهم إماراتي: 1٫02318 مقابل الريال الواحد 0٫97735
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫56055
دينار أردني: 5٫30082 مقابل الريال الواحد 0٫18865
دينار كويتي: 12٫19068 مقابل الريال الواحد 0٫08203
دينار بحريني: 9٫96919 مقابل الريال الواحد 0٫10032
الريال القطري: 1٫03234 مقابل الريال الواحد 0٫96867
الدرهم المغربي: 0٫34977 مقابل الريال الواحد 2٫86171
الجنيه المصري: 0٫15322 مقابل الريال الواحد 6٫52653