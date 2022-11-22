أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة للبنوك المركزية والبنك المركزي السعودي.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات

اليورو: 3٫85813 مقابل الريال الواحد 0٫25922

الدولار: 3٫75823 مقابل الريال الواحد 0٫26608

درهم إماراتي: 1٫02318 مقابل الريال الواحد 0٫97735

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫56055

دينار أردني: 5٫30082 مقابل الريال الواحد 0٫18865

دينار كويتي: 12٫19068 مقابل الريال الواحد 0٫08203

دينار بحريني: 9٫96919 مقابل الريال الواحد 0٫10032

الريال القطري: 1٫03234 مقابل الريال الواحد 0٫96867

الدرهم المغربي: 0٫34977 مقابل الريال الواحد 2٫86171

الجنيه المصري: 0٫15322 مقابل الريال الواحد 6٫52653