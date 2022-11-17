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برنت سجل 90.21 دولار

أسعار العملات والنفط والذهب اليوم

2022-11-17 الساعة 9:00
أسعار العملات والنفط والذهب اليوم
المواطن - واس

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أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

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العملات اليوم:

الريال السعودي 3.76.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 24.51.

اليورو 0.96.

الجنيه الإسترليني 0.84.

اليوان الصيني 7.15.

الذهب اليوم:

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب اليوم 1760.5 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 20.89 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 987.8 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1979.19 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 90.21 دولارٍ أمريكي.

نايمكس خفيف 81.9 دولارًا.

نفط الغاز 944 دولارًا.

الغاز الطبيعي 6.33 دولارات.

غاز البروبان 5004 دولارات.

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