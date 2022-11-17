أسعار العملات والنفط والذهب اليوم

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أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.76.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 24.51.
اليورو 0.96.
الجنيه الإسترليني 0.84.
اليوان الصيني 7.15.
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب اليوم 1760.5 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 20.89 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 987.8 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1979.19 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 90.21 دولارٍ أمريكي.
نايمكس خفيف 81.9 دولارًا.
نفط الغاز 944 دولارًا.
الغاز الطبيعي 6.33 دولارات.
غاز البروبان 5004 دولارات.