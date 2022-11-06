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تجربة تفاعلية

أسماء زوار المربع بالرسومات والإضاءات

2022-11-06 الساعة 9:25
أسماء زوار المربع بالرسومات والإضاءات
المواطن - الرياض

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شكلت التجربة التفاعلية “Dandelion” نقطة جذب ترفيهية جديدة لزوار موسم الرياض 2022، في منطقة المربع، حيث تتيح لهم عبر باركود رقمي تدوين أسمائهم، قبل عرضها في المنطقة برسومات وإضاءات جمالية، في رحلة مليئة بعناصر الترفيه وخياراته العالمية.

وتكمن فكرة التجربة التفاعلية القادمة من اليابان حول عرض أسماء الزوار بأساليب أخاذة تزيد من قيمة التجربة، وتضاعف الإثراء الذي تمنحه المنطقة زوارها القادمين من داخل المملكة وخارجها.

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منطقة المربع المميزة

وتأخذ فعاليات منطقة المربع المميزة زوار موسم الرياض إلى أجواء خيالية ومطاعم عالمية تقدم أشهر الأطباق والمذاقات، بنكهات مميزة تنتمي لعدد من الثقافات التي اتخذت من المنطقة مكانًا لاستقبال ضيوفها الكرام.

وتتيح المنطقة لزوارها الاستمتاع بفعاليات متنوعة، منها عروض موسيقية تركز على منح الزوار تجارب فاخرة، إضافةً إلى خيارات الاستمتاع بالفنون والعروض الموسيقية، واستقطاب المهتمين بالفن والموسيقى والفخامة والأطعمة الفاخرة.

تجارب استثنائية

وتستقبل مطاعم ومقاهي المربع مرتاديها يوميًّا خلال الفترة: 3 نوفمبر- 18 ديسمبر من الساعة السادسة مساءً حتى الثانية صباحًا، وتتيح لهم تجربةً استثنائية في تذوق الأطعمة العالمية المتنوعة.

موسم الرياض

ويتميز موسم الرياض 2022، باحتوائه على مجموعة من الفعاليات المحلية والعالمية، تشمل الحفلات والمسرحيات، والمعارض والمهرجانات، إضافةً إلى المتاجر والمطاعم والمقاهي، وعدد من الأحداث الرياضية، والنزالات العالمية، ويضم 15 منطقة ترفيهية تتميز كل واحدة منها بطابع يختص بها عن بقية المناطق.

لمزيد من المعلومات نأمل التواصل مع المركز الإعلامي للموسم عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

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