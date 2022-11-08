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منها العصبية والصداع

أضرار النسكافيه للحامل

2022-11-08 الساعة 10:12
أضرار النسكافيه للحامل
المواطن - متابعة

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كشف عمر ناجي، استشاري التغذية لـ هن، أنّ أضرار النسكافيه للحامل تكون في الشهور الأخيرة للحمل، إذ يشكل خطرًا على صحة المرأة.

أضرار النسكافيه

ودعا استشاري التغذية، النساء الحوامل إلى الحد من استهلاك الكافيين، وألا يحصلون إلا على كمية قليلة من النسكافيه والتي لا تزيد على 300 مللي جرام في اليوم.

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وللنسكافيه أضرار كثيرة على الحامل، منها: منشِّط يسرع من معدل ضربات القلب، ويرفع ضغط الدم بشكل كبير، كما يسبب العصبية والصداع.

حموضة وتوتر

ويزيد النسكافيه من الحموضة المعوية، ويزيد من الشعور بالتوتر، وعسر الهضم، والغثيان.

كما يعمل على انخفاض مستويات السوائل في الجسم، ويزيد من احتمالية حدوث جفاف، ويسبب اضطرابات النوم.

ينتقل إلى الطفل

وأردف ناجي أن مع تقدم الحمل يزداد خطر التعرض لهذه الآثار الجانبية، إذ تؤدي إلى أضرار أشد بسبب التغيرات الهرمونية مما يعرض الحامل إلى المشاكل، ومنها بطء الهضم بسبب اضطراب التخلص من الكافيين، كما يجعل الطفل يتحرك أكثر من المعتاد، كما أن زيادة كمية الكافيين يجعله يعبر المشيمة وينتقل إلى الطفل.

كما تحتوي المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين أيضًا على مركبات تسمى الفينولات التي تتداخل مع امتصاص الحديد.

وزن منخفض

وبحسب موقع pregnancybirth&baby الخاص بصحة الأم والجنين، فإن أضرار النسكافيه للحامل، ترجع إلى أن جسمها يكون أكثر حساسية للكافيين، لأنه يستغرق وقتًا أطول لإزالة الكافيين من الجسم بسبب ضعفه خلال فترة الحمل، لذلك يمكنك الاستمتاع بكوب من النسكافيه بين الحين والآخر أثناء الحمل ولكن ليس بكثرة؛ لأن الكثرة قد تعرضك إلى إنجاب طفل بوزن منخفض عند الولادة.

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