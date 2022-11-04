أضرار سيارات البنزين مقارنة بالكهربائية

صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة
أشارت نوف عسيري أستاذ مساعد في علوم الأحياء بجامعة جدة، إلى ميزة السيارات الكهربائية حيث يستبدل فيها المحرك بالوقود بمحرك كهربائي الذي يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضر للبيئة.
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التفاصيل مع نوف عسيري أستاذ مساعد في علوم الأحياء بجامعة جدة #نشرة_النهار#الإخبارية#سير_إلى_المستقبل#DrivingTheFuture pic.twitter.com/FPZk2Dfcpk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2022
وأوضحت عسيري في حوار لـ ” برنامج النهار” على الإخبارية أن السيارات الكهربائية بدأت في نهاية الستينات وبدأ تطويرها وصولًا لـ 2022، منوهة إلى أرقام إحصائية التلوث تشير إلى تلوث البيئة الناتج عن غاز ثاني أكسيد الكربون مرتبط بحجم السيارات.
وحول مستقبل السيارات الكهربائية في المملكة، قالت إن صندوق الاستثمارات العامة يملك 62% من شركو لوسيد الأمريكية لتصنيع السيارات، بالإضافة لشركة سير التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز رؤية 2030.