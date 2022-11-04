أضرار سيارات البنزين مقارنة بالكهربائية

أشارت نوف عسيري أستاذ مساعد في علوم الأحياء بجامعة جدة، إلى ميزة السيارات الكهربائية حيث يستبدل فيها المحرك بالوقود بمحرك كهربائي الذي يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضر للبيئة.

عوادم السيارات

وأوضحت عسيري في حوار لـ ” برنامج النهار” على الإخبارية أن السيارات الكهربائية بدأت في نهاية الستينات وبدأ تطويرها وصولًا لـ 2022، منوهة إلى أرقام إحصائية التلوث تشير إلى تلوث البيئة الناتج عن غاز ثاني أكسيد الكربون مرتبط بحجم السيارات.

مستقبل الكهربائية

وحول مستقبل السيارات الكهربائية في المملكة، قالت إن صندوق الاستثمارات العامة يملك 62% من شركو لوسيد الأمريكية لتصنيع السيارات، بالإضافة لشركة سير التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز رؤية 2030.