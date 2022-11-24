أضواء البرق تضيء سماء تبوك

شهدت سماء تبوك، بروقًا شديدة في مشهد مهيب، تزامنًا مع نشاط السحب الرعدية.

ووثق فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي أجواء تبوك خلال ظهور البرق وسماع صوت الرعد.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم أمس الأربعاء، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة ولأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.