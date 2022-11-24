أطعمة لا تأكلها مع الشاي

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حذر خبراء من تناول بعض الأطعمة أثناء شرب الشاي؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى عدد من الاضطرابات.
ويوصي الخبراء بالابتعاد عن تناول الحلويات والبسكويت، وغيرها من الوجبات التي يتم تحضيرها مسبقًا من الدقيق؛ لأنها تزيد من احتمال الإصابة بالإمساك وارتفاع الحموضة.
ويستحب الابتعاد عن شرب الشاي عند تناول خضراوات غنية بالحديد مثل السبانخ والبازلاء؛ لأن المكونات الموجودة في الشاي تحول دون امتصاص المعدن في الجسم، وبالتالي، فهي تحرمه من فائدة كبيرة.
ويضيف كثيرون قطع الليمون إلى أكواب الشاي، لأنهم يحبون مذاقه، في حين أن هذا المزج يزيد الحموضة ويسبب الانتفاخ.
كما ينصح الخبراء بالابتعاد عن الأطعمة التي تضم نسبة عالية من الكركم عند شرب الشاي، لأن الخلط يسبب اضطرابًا في عمل الجهاز الهضمي.
وأخيرًا عدم تناول المكسرات عند شرب الشاي، لأن مادة تسمى “التانين” وتوجد في الشاي، تحول دون امتصاص الجسم لعناصر غذائية مفيدة يحتاج إليها، بحسب موقع “إنديا”.