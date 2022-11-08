أطعمة مفيدة لصحة الأسنان

قال اختصاصي طب وجراحة الأسنان الروسي، الدكتور إيفان موسوروف: إن صحة الأسنان تتطلب تناول الأسماك والمكسرات والخضراوات الورقية.

إزالة الترسبات الكلسية

وأوضح في تصريح لوسائل إعلام روسية أن الحالة الصحية للأسنان تعتمد على النظام الغذائي للإنسان، مشددًا على أنه من أجل الحفاظ على حالة صحية جيدة لتجويف الفم، يجب تناول الأسماك والمأكولات البحرية.

ونصح الدكتور إيفان موسوروف، بإضافة المكسرات والجزر والخضراوات الورقية إلى النظام الغذائي؛ لأنها تساعد على إزالة الترسبات الكلسية على الأسنان.

وأشار إلى أن بيض الدجاج والسمان مفيد أيضًا لصحة الأسنان. كما أن الفواكه والخضروات الصلبة تضمن تدليك اللثة بالمستوى المطلوب.

الحلويات ليست ضارة دائمًا

إلى ذلك ختم قائلًا: إن الحلويات ليست ضارة دائمًا، فالعسل والثمار مثلًا هي مواد طبيعية؛ لذلك يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للإنسان.