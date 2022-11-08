Icon

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية Icon السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم Icon ولي العهد يغادر إلى مصر Icon والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة Icon وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية Icon رقم مميز لـ الأخضر بكأس العالم Icon تفاصيل تأمين vvip للموظفين الحكوميين Icon الساعد: طهران اليوم أشبه بدمشق الأمس Icon وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
منها الأسماك والمكسرات

أطعمة مفيدة لصحة الأسنان

2022-11-08 الساعة 1:52
أطعمة مفيدة لصحة الأسنان
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

قال اختصاصي طب وجراحة الأسنان الروسي، الدكتور إيفان موسوروف: إن صحة الأسنان تتطلب تناول الأسماك والمكسرات والخضراوات الورقية.

إزالة الترسبات الكلسية

وأوضح في تصريح لوسائل إعلام روسية أن الحالة الصحية للأسنان تعتمد على النظام الغذائي للإنسان، مشددًا على أنه من أجل الحفاظ على حالة صحية جيدة لتجويف الفم، يجب تناول الأسماك والمأكولات البحرية.

قد يهمّك أيضاً
Img

ألمانيا تعلن ارتفاع تكاليف الإنتاج لأعلى مستوى

Img

ضبط مواطن ومقيم لإيوائهما 24 مخالفاً

ونصح الدكتور إيفان موسوروف، بإضافة المكسرات والجزر والخضراوات الورقية إلى النظام الغذائي؛ لأنها تساعد على إزالة الترسبات الكلسية على الأسنان.

وأشار إلى أن بيض الدجاج والسمان مفيد أيضًا لصحة الأسنان. كما أن الفواكه والخضروات الصلبة تضمن تدليك اللثة بالمستوى المطلوب.

الحلويات ليست ضارة دائمًا

إلى ذلك ختم قائلًا: إن الحلويات ليست ضارة دائمًا، فالعسل والثمار مثلًا هي مواد طبيعية؛ لذلك يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للإنسان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا...
السعودية اليوم

محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا...

السعودية اليوم
20 ألف ريال عقوبة نقل تسجيلات كاميرات...
السعودية اليوم

20 ألف ريال عقوبة نقل تسجيلات كاميرات...

السعودية اليوم
تعادل أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن يُقصيه من...
الرياضة العالمية

تعادل أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن يُقصيه من...

الرياضة العالمية
كروس باقٍ مع المرينجي حتى الاعتزال
حصاد اليوم

كروس باقٍ مع المرينجي حتى الاعتزال

حصاد اليوم
أجمل المشاهد لـ أعمدة الخلق بعدسة جيمس...
العالم

أجمل المشاهد لـ أعمدة الخلق بعدسة جيمس...

العالم
سابتكو تحقق 1.2 مليون ريال أرباحاً
السوق

سابتكو تحقق 1.2 مليون ريال أرباحاً

السوق
فرنسا تتحدث عن إمكانية السلام في أوكرانيا
العالم

فرنسا تتحدث عن إمكانية السلام في أوكرانيا

العالم
نجاح عملية فواز القرني
آخر الاخبار

نجاح عملية فواز القرني

آخر الاخبار