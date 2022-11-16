نشر المهندس القطري حمد لحدان المهندي، فيديو لأطفال مخيمات سوريا وهم يغنون أغنية مونديال قطر 2022.

تمنيات بالعودة سالمين

وكتب حمد لحدان المهندي: أطفال مخيمات سوريا يغنون أغنية المونديال (ارحبوا)، نسأل الله أن يعودوا لمنازلهم سالمين آمنين.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، والتي تبدأ فعليًّا يوم 20 من الشهر الجاري، وتشهد البطولة تواجد 3 منتخبات عربية السعودية وتونس والمغرب إلى جانب قطر البلد المضيف.