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بإزالة 6 مقاعد من الطائرة

أطول امرأة في العالم تسافر جوًا للمرة الأولى

2022-11-05 الساعة 8:43
أطول امرأة في العالم تسافر جوًا للمرة الأولى
المواطن - متابعة

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تمكنت أطول امرأة على قيد الحياة وفق موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، التركية روميسا جيلجي، من السفر جوًا لأول مرة في حياتها.

وحسب ما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”، عدّلت الخطوط الجوية التركية إحدى طائراتها، لتمكين أطول امرأة في العالم من السفر إلى ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتعاني جيلجي البالغة من العمر 25 عامًا، من “متلازمة ويفر”، وهي حالة وراثية نادرة تسبب فرطًا في نمو العظام، وتؤدي إلى ارتفاع القامة على نحو كبير.

طول لا يسمح

ولم تسافر جيلجي جوًا من قبل لأن طولها لا يسمح بذلك حتى وهي في سن صغيرة.

وفي منشور على حسابها في “إنستغرام” قالت جيلجي: “رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية. كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة”.

إزالة مقاعد

ولتمكينها من السفر، قامت الخطوط الجوية التركية بإزالة 6 مقاعد من الطائرة، واستبدلتها بسرير خاص بجيلجي.

وسجلت جيلجي عدة أرقام قياسية في موسوعة “غينيس”، ففي عام 2014، اعتبرت أطول مراهقة على قيد الحياة.

وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت جيلجي موسوعة الأرقام القياسية بأطول إصبع وأكبر يد لامرأة على قيد الحياة.

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  • محمد

    أطول سيده ومقال طويل عريض وحيصة وزمبليطة ,
    لكن اهم معلومه في كل الموضوع غير موجوده الا وهي كم طولها,
    عجبي من كاتب المقال

  • محمد

    أطول سيده ومقال طويل عريض وحيصة وزمبليطة ,
    لكن اهم معلومه في كل الموضوع غير موجوده الا وهي كم طولها,
    عجبي من كاتب المقال

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