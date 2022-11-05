أطول امرأة في العالم تسافر جوًا للمرة الأولى

لقاء إثرائي يجمع قيادات مسك والإعلاميين ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان
تمكنت أطول امرأة على قيد الحياة وفق موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، التركية روميسا جيلجي، من السفر جوًا لأول مرة في حياتها.
Rumeysa Gelgi, named tallest living woman by Guinness World Records at 2.15 meters (about 7 feet), makes her very first plane trip with help of Turkish Airlines https://t.co/LWpkbPnURl pic.twitter.com/UK0xjHaz0K
— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 29, 2022
وحسب ما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”، عدّلت الخطوط الجوية التركية إحدى طائراتها، لتمكين أطول امرأة في العالم من السفر إلى ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.
وتعاني جيلجي البالغة من العمر 25 عامًا، من “متلازمة ويفر”، وهي حالة وراثية نادرة تسبب فرطًا في نمو العظام، وتؤدي إلى ارتفاع القامة على نحو كبير.
ولم تسافر جيلجي جوًا من قبل لأن طولها لا يسمح بذلك حتى وهي في سن صغيرة.
وفي منشور على حسابها في “إنستغرام” قالت جيلجي: “رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية. كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة”.
ولتمكينها من السفر، قامت الخطوط الجوية التركية بإزالة 6 مقاعد من الطائرة، واستبدلتها بسرير خاص بجيلجي.
وسجلت جيلجي عدة أرقام قياسية في موسوعة “غينيس”، ففي عام 2014، اعتبرت أطول مراهقة على قيد الحياة.
وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت جيلجي موسوعة الأرقام القياسية بأطول إصبع وأكبر يد لامرأة على قيد الحياة.
محمد
أطول سيده ومقال طويل عريض وحيصة وزمبليطة ,
لكن اهم معلومه في كل الموضوع غير موجوده الا وهي كم طولها,
عجبي من كاتب المقال
محمد
أطول سيده ومقال طويل عريض وحيصة وزمبليطة ,
لكن اهم معلومه في كل الموضوع غير موجوده الا وهي كم طولها,
عجبي من كاتب المقال