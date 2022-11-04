أعمال فنية ضوئية في معرض الشعاع

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رصدت “المواطن” الأعمال الفنية الضوئية التي عبر فيها الفنانون عن فلسفتهم باستخدام تقنيات الضوء، ومواد متنوعة مثل أنابيب النيون الغازية والأسلاك الكهربائية، وانعكاسات المرايا في رحلة فنية للتحوّل الضوئي الإبداعي في الماضي والمستقبل.
يقام معرض من الشعاع إلى الشغف، ضمن احتفال نور الرياض 2022، كأحد أكبر احتفالات الضوء في العالم في حي جاكس بالدرعية لمدة ثلاثة أشهر حتى 4 فبراير 2023.
وبرنامج نور الرياض هو أحد برامج مشروع الرياض آرت، حيث يحتفي بالأعمال الفنية المميزة لأكثر من 130 فنانًا، من 40 دولة، يُشكل الفنانون السعوديون 34% من بينهم.