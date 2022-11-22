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ارتفع عدد القتلى إلى 268 شخصًا

أغلب ضحايا زلزال إندونيسيا المخيف من الأطفال

2022-11-22 الساعة 3:22
أغلب ضحايا زلزال إندونيسيا المخيف من الأطفال
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال رجال الإنقاذ والطوارئ إن أغلب القتلى والجرحى في الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة في إندونيسيا من الأطفال، وقد ارتفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 268 شخصًا.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإن المسؤولين يقولون إن أكثر من ألف شخص أصيبوا، ذلك بينما هناك 151 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.

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وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث (BNPB) في أحدث بياناتها إن 22 ألف منزل تضررت وأن أكثر من 58 ألف شخص لجأوا إلى عدة ملاذات في المنطقة.

زلزال إندونيسيا المخيف يقتل العديد من تلاميذ المدارس 

زلزال إندونيسيا المخيف 

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة منطقة جبلية يوم الاثنين الماضي، مما تسبب في انهيارات أرضية دفنت قرى بأكملها بالقرب من بلدة سيانجور في جاوة، كما سحق المئات من الضحايا أو حوصروا بعد انهيار الجدران والسقوف.

وتبع الزلزال عشرات الهزات الارتدادية التي تسببت في مزيد من الأضرار مع انهيار منازل سيئة البناء.

وزار الرئيس جوكو ويدودو منطقة الكوارث اليوم الثلاثاء حيث التقطت له صور مع المستجيبين، وقال: تعليماتي هي إعطاء الأولوية لإجلاء الضحايا الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

ويشارك المئات من رجال الشرطة وغيرهم من رجال الإنقاذ في جهود الإنقاذ، وتعهد السيد جوكو بتعويض المجتمعات المتضررة.

زلزال إندونيسيا المخيف يقتل العديد من تلاميذ المدارس 

وتُعد الزلازل شائعة في إندونيسيا التي تقع على منطقة حلقة النار للنشاط التكتوني في المحيط الهادئ، وتمتلك الدولة تاريخًا من الهزات الأرضية ومنها زلزال 2018 الذي قتل أكثر من 2000 شخص في جزيرة سولاويزي.

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