قدم استشاري تأخر الإنجاب د. بندر كتبي، حلولًا علمية لمعالجة مشاكل تأخر الإنجاب.

وقال كتبي في مداخلة له مع برنامج يا هلا: إن الزواج والإنجاب المبكر هو أفضل طريقة لتفادي مشكلات الإنجاب.

وأشار الطبيب المختص إلى أن القدرة على الإنجاب تقل مع تقدّم العمر سواء للمرأة أو الرجل.

الزواج المبكر

ونصح الاستشاري بسرعة الإنجاب مبكرًا بعد الزواج المبكر قبل الدخول في مرحلة العلاج.

ولفت كتبي إلى أن عدم حدوث حمل بعد 12 شهرًا من العلاقة الزوجية المنتظمة يشير إلى وجود مشكلة، ولابد من استشارة طبيب.

وأكد الاستشاري أن الحمل يكون أسهل كلما كان الزوجان في مرحلة الشباب.

وفيما يتعلق بمعدل الخصوبة، أشار الطبيب إلى أن نقص الخصوبة لدى المرأة تبدأ من أعمار 37 عامًا و39 عامًا و41 عامًا.