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رغم صغر حجمه إلا أن له وظيفتين أساسيتين للغاية

أفضل 5 أطعمة لطرد السموم من البنكرياس 

2022-11-25 الساعة 12:24
أفضل 5 أطعمة لطرد السموم من البنكرياس 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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البنكرياس عضو صغير في الجسم لكنه رغم صغر حجمه إلا أن له وظيفتين أساسيتين للغاية، فهو أولاً ينتج الأنسولين للتحكم في نسبة السكر في الدم وثانيًا ينتج إنزيمات الجهاز الهضمي للدهون والبروتين.

5 أطعمة تطرد السموم من البنكرياس

وأي شكل من أشكال الضرر البسيط الذي يصيب هذا العضو من شأنه أن يُحدث اختلالًا في الجسم كله، ولذلك إليك أفضل 5 أفضل تعزز من صحته وتطرد السموم منه، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

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1- الخضراوات الخردلية

يندرج تحت هذه الفئة كل من البروكلي والملفوف والقرنبيط والسبانخ وجميعها مفيدة للغاية لحماية البنكرياس من الأورام، كما أن قيمة غذائية عالية جدًا.

2- الليمون

الأطعمة الحامضة مثل الليمون تعمل على تحسين إنتاج الإنزيمات الهاضمة في الجسم، وبالتالي الحفاظ على البنكرياس في حالة صحية جيدة.

أفضل 5 أطعمة لطرد السموم من البنكرياس  (5)
3- أوريجانو

الأوريجانو أو المرو هو نبتة تشبه الزعتر البري وهو نبات عطري يحتوي على مواد شديدة الفعالية ومطهر ومضاد للسموم ومسكن للألم أيضًا.

تشتهر هذه العشبة بالنكهة المميزة عند إضافتها للطعام وهي بمثابة علاج فعال للغاية للأكسدة التي يسببها مرض السكري، وتمنع خصائص الأوريجانو العضو المنتج للأنسولين من أي ضرر.

4- الهندباء

تحظى خصائص نبتة الهندباء بشعبية في علاج السرطان، وبالنسبة للبنكرياس فهي تعمل كعلاج فعال للخلايا السرطانية العدوانية، ويساعد شرب شاي الهندباء في طرد السموم من الأمعاء ويمكن أن تشفي أنسجة البنكرياس التالفة.

أفضل 5 أطعمة لطرد السموم من البنكرياس 

5- الثوم

يساعد في تقليل كمية السكر في الدم عن طريق زيادة إنتاج البنكرياس للأنسولين، كما يحافظ على صحة العضو بشكل جيد، ويكفي تناول فصين من الثوم المهروس يوميًا أو إضافته إلى الطعام.

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