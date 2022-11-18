أفضل 6 تطبيقات تساعد على ادخار المال

يرغب الكثيرون في توفير وادخار المال لكن لا يعلمون نقطة الانطلاقة ومن أين يبدؤون، ولذلك فهناك بعض التطبيقات التي تساعد على تحقيق ذلك الهدف.

أفضل 6 تطبيقات لـ ادخار المال

كل تطبيق من التطبيقات التالية له أسلوبه واستراتيجياته الخاصة، لكن الهدف واحد وهو منعك من السقوط في فخ التبذير.

1- Digit

هو تطبيق ادخار آلي يقوم بتحليل ما يدخل ويخرج من حسابك الجاري، وهو يعد خيارًا جيدًا لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم مبذرين، وله فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، ثم تفرض الشركة 5 دولارات شهريًا.

2- Qapital

يهدف Qapital أيضًا إلى مساعدتك في توفير مبالغ صغيرة وادخار المال دون عناء ولكن مع بعض التغييرات، فهو يتيح للمستخدمين إعداد ما يُسمى بـ قوائم الادخار، على سبيل المثال، يمكنك إعداد قائمة باسم الشعور المتواصل بالذنب، ويكون خاصًا بتكلفة الوجبات السريعة الأمر الذي ينبه عقلك بمصارف إنفاقك.

وغالبًا ما تتم الإشادة بالتطبيق لنهجه القائم على الأهداف المرئية، ويمكنك أيضًا إرفاق الصور به، وهو التطبيق الأفضل لأولئك الذين يتم تحفيزهم من خلال تصور أهدافهم.

التكلفة: يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا، ثم اشترك بـ 3 دولارات.

3- Chime

حاز التطبيق على ملايين العملاء منذ إطلاقه في عام 2014، وهو يتضمن العديد من مميزات ما يُسمى بالادخار التلقائي، وتكلفته مجانية.

4- Current

يقدم مجموعة متنوعة من أدوات الصحة المالية وهو مصطلح يعني حالة الشؤون النقدية الشخصية للفرد واستقرارها، وتكلفته مجانية.

5- Mint

ينظم التطبيق حساباتك ويراقبها، ويمكنك ربط جميع حساباتك المصرفية وحسابات بطاقات الائتمان المختلفة بالإضافة إلى أي قروض واستثمارات قد تكون لديك، وبذلك يمكنك دائمًا رؤية صورة مالية كاملة لممتلكاتك وهو ما يمكنك من معرفة أفضل السبل لإدارتها، وتكلفته مجانية.

6- Qoins

هذا التطبيق هو الأفضل لأولئك المتخمين بالديون، بحسب تقييم شركة Bankrate المالية، ويقول المطورون إن التطبيق ساعد عملائها على سداد القروض قبل موعدها بالإضافة إلى بناء المدخرات، ويأتي بتكلفة 3 دولارات شهريًا.