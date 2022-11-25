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طولها ثلاثة أمتار

أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده ينقذه

2022-11-25 الساعة 7:28
أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده ينقذه
المواطن - متابعة

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كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، عن نجاة طفل أسترالي يبلغ من العمر 5 سنوات بعدما لدغته أفعى ضخمة من نوع الأصلة وسحبته إلى بركة سباحة.

طولها ثلاثة أمتار

وأفاد الوالد بن بليك في حديث إلى إذاعة ناين راديو قائلًا: إن نجله بو كان يلعب بجوار بركة سباحة في بايرن باي (شرق البلاد) عندما هاجمته أفعى طولها ثلاثة أمتار أتت من بين النباتات الموجودة قرب المكان.

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وأردف الوالد: أعتقد أن الأفعى كانت تنتظر فريسة ما ووجدت بو أمامها، فعضت الأفعى الطفل وأسقطته في المياه ولفت نفسها حول إحدى رجليه، وهب جد الصبي البالغ 76 عامًا لإنقاذ حفيده فغطس في حوض السباحة لإخراجه فيما الأفعى لا تزال ملتفة حول رجله، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

تحرير الطفل

ووفقًا لإذاعة ناين راديو، تمكن بليك من تحرير ابنه من قبضة الأفعى وحاول السيطرة على الوضع. وقال: تمكنت من تحرير ابني خلال 15 إلى 20 ثانية.

ويتعافى الصبي بصورة جيدة من الجروح التي تعرض لها.

ليست سامة

ويعد هذا النوع من الأفاعي ليس سامًّا، إلا أن الطفل يخضع لعلاج تفاديًا لإصابة جروحه بأي التهاب.

ولفت بليك إلى أن الأفاعي جزء من الحياة اليومية في مدينة بايرن باي السياحية الشهيرة والمعروفة برياضة ركوب الأمواج، وتبعد ثماني ساعات بالسيارة شمال سيدني.

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