أقدم وجبة في العالم عمرها 40 – 70 ألف سنة

كشفت بقايا أقدم وجبة مطبوخة على الإطلاق أنه حتى إنسان نياندرتال في العصر الحجري، منذ حوالي 70 ألف عام، كان لديه تقنيات طهو ميزت البشر الأوائل.

عمرها 40 – 70 ألف سنة

وقام الباحثون بفحص بقايا غذاء نباتي محترق، عمرها 40 – 70 ألف سنة، تم اكتشافه في السنوات الأخيرة في كهوف شنايدر في جبال زاغروس في المنطقة الكردية شمال العراق، وهو موقع أثري معروف حيث بقايا رجال نياندرتال.

وخلص الفحص المجهري الإلكتروني إلى أن غذاء النبات يتكون من خليط من البذور المختلفة والبقوليات البرية والخردل البري والمكسرات البرية والأعشاب البرية.

وبحسب موقع observatorial، خلص الباحثون أيضًا إلى أنه من أجل جعل النباتات أكثر قبولًا، قام البشر الأوائل بنقع البقوليات الأكثر مرارة المذاق، ثم طحنها بخشونة أو قصفها بالحجارة لإزالة الجلد.