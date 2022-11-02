تحدث خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، عن أقسام السحب والتي تنوعت ما بين سحب عالية ومتوسطة ومنخفضة.

تعرف على أقسام السحب وماهياتها وأماكن تخلقها

pic.twitter.com/7G7ytQxcgF — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 1, 2022

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن لكل قسم من تلك الأقسام أقسام فرعية، فيما يقسم البعض السحب إلى سحب عابرة وكاتمة وماطرة.

أنواع السحب

وأوضح، أن السحب العابرة سحب صيفية تعبر السماء من الجهة الشرقية إلى الغربية، أما السحب الكاتمة فهي سحب صيفية متوقفة ترفع درجات الحرارة لمعدلات عالية، بينما السحب الماطرة هي التي تأتي من الجهة الشمالية الغربية.

وتابع الزعاق، بالقول إن السحب الماطرة تأتي من إفريقيا فتقطع مسافات طويلة وتنقل للمملكة الغبار المخصب والرطوبة النقية وتؤثر في مصر وبلاد الشام والعراق وتركيا ومعظم بلدان الخليج.

ولفت خبير الأرصاد، إلى أن السحب الماطرة القادمة من بحر العرب تؤثر على سلطنة عمان والإمارات واليمن وجنوب المملكة.