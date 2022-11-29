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بالشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية

أكاديمية طويق تطلق 20 معسكرًا في مجالات تقنية احترافية

2022-11-29 الساعة 2:22
أكاديمية طويق تطلق 20 معسكرًا في مجالات تقنية احترافية
المواطن - واس

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أعلنت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن إطلاق 20 معسكرًا في مجالات تقنية احترافية وبشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية في مقدمتها شركة أمازون وشركة هواوي وشركة علي بابا وغيرها، حيث تمنح المعسكرات المتدربين الفرصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بهدف تأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل بالإضافة إلى تزويد الكوادر البشرية العاملة بأحدث المعارف والخبرات وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات الأعمال.

معسكرات أكاديمية طويق

وأتاحت الأكاديمية فرصة التسجيل في المعسكرات التالية وهي: معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية، وطويق وأمازون للحوسبة الحسابية، ومعسكر Solutions Architect (Associate)، وSolutions Architect (Professional)، ومعسكر Systems Operation (Associate)، والذكاء الاصطناعي AI، ومعسكر هواوي لأمن الشبكات، ومعسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة Java، معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة JavaScript، معسكر تطوير تطبيقات Android، وعلم البيانات، وتطوير مواقع الويب باستخدام لغة Python، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية والويب باستخدام Flutter، ومعسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام لغة Swift، وتصميم الواجهات وتجربة المستخدم UX/UI، والبنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF، وتطبيقات الويب للناشئين، وتطوير الألعاب باستخدام Unity للناشئين، معسكر Python البرمجي للناشئين، وبرمجة الروبوت للناشئين، كما تتم عملية التسجيل الإلكتروني للمعسكرات من خلال الرابط.

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500 متدرب

الجدير بالذكر أن هذه المعسكرات تقام في مقرها الرئيسي للأكاديمية بمدينة الرياض، وتستهدف من خلالها قرابة 500 متدرب لخوض تجربة التعلم في معسكرات مكثفة مدتها قرابة ثلاثة أشهر وتقام في الفترة الصباحية أو المسائية، كما يقدمها عدد من الخبراء والمختصين وفق أحدث الأساليب والطرق التعليمية وباستخدام أحدث الأجهزة والمعامل.
ويستفيد من أكاديمية طويق أكثر من 3 آلاف شخص، من خلال المعسكرات والبرامج التي تقيمها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المختصة في مختلف المجالات الرقمية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والبرمجة والدرونز، كما تقدم الأكاديمية العديد من الشهادات الاحترافية المعتمدة في مجالاتها.

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