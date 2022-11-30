أكاديمية طويق تعلن عن 20 معسكراً احترافياً

أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة 20 معسكراً احترافياً (رجال / نساء) تقام (حضوري) ومنها دورة (عن بُعد)، مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.