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حضوريا وعن بُعد مع شهادة مُعتمدة

أكاديمية طويق تعلن عن 20 معسكراً احترافياً

2022-11-30 الساعة 9:48
أكاديمية طويق تعلن عن 20 معسكراً احترافياً
المواطن - الرياض

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أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة 20 معسكراً احترافياً (رجال / نساء) تقام (حضوري) ومنها دورة (عن بُعد)، مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الدورات والمعسكرات التدريبية:

– معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية.
– معسكر طويق وأمازون للحوسبة السحابية.
– معسكر أمازون (Solutions Architect (Associate.
– معسكر أمازون (Solutions Architect (Professional.
– معسكر أمازون (Systems Operation (Associate.
– معسكر الذكاء الاصطناعي Al.
– معسكر هواوي لأمن الشبكات.
– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة Java.
– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة JavaScript.
– معسكر تطوير تطبيقات Android.
– معسكر علم البيانات.
– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة Python.
– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية والويب باستخدام Flutter.
– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام لغة Swift.
– معسكر تصميم الواجهات وتجربة المستخدم UI / UX.
– معسكر البنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF.
– معسكر تطبيقات الويب.
– معسكر تطوير الألعاب باستخدام Unity.
– معسكر Python البرمجي.
– معسكر برمجة الروبوت.

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طريقة التقديم:

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