أكاديمية مطوري آبل تعلن فتح باب القبول في البرنامج التأسيسي

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أعلنت أكاديمية مطوري آبل (أول أكاديمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة بين آبل وأكاديمية طويق) عن فتح باب القبول في (البرنامج التأسيسي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– أن تكون المتقدمة من النساء.
– العمر من 18 سنة فأكثر.
– الإلمام باللغة الإنجليزية.
– أن تكون المرشحة غير موظفة.
– الشغف العالي والرغبة بالتطوير.
– التفرغ لمدة البرنامج (4 أسابيع).
– إتمام بيانات التسجيل والتأكد من صحة المرفقات (مقال الطالبة – الفيديو الشخصي).
– التسجيل حالياً وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا