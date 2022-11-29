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يشترط أن تكون المتقدمة من النساء

أكاديمية مطوري آبل تعلن فتح باب القبول في البرنامج التأسيسي

2022-11-29 الساعة 9:09
أكاديمية مطوري آبل تعلن فتح باب القبول في البرنامج التأسيسي
المواطن - الرياض

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أعلنت أكاديمية مطوري آبل (أول أكاديمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة بين آبل وأكاديمية طويق) عن فتح باب القبول في (البرنامج التأسيسي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

معايير القبول في البرنامج التأسيسي:

– أن تكون المتقدمة من النساء.
– العمر من 18 سنة فأكثر.
– الإلمام باللغة الإنجليزية.
–  أن تكون المرشحة غير موظفة.
– الشغف العالي والرغبة بالتطوير.
– التفرغ لمدة البرنامج (4 أسابيع).
– إتمام بيانات التسجيل والتأكد من صحة المرفقات (مقال الطالبة – الفيديو الشخصي).

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موعد التسجيل:

– التسجيل حالياً وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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