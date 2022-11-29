أكاديمية مطوري آبل تعلن فتح باب القبول في البرنامج التأسيسي

أعلنت أكاديمية مطوري آبل (أول أكاديمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة بين آبل وأكاديمية طويق) عن فتح باب القبول في (البرنامج التأسيسي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.