أكثر الأغراض مبيعًا يوم العزاب في علي بابا

يخطط عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا Alibaba التغلب على العقبات لتحقيق مبيعات قياسية في يوم العزاب في الصين الموافق 11/11، حيث لم يبق سوى أيام قليلة على أكبر حدث تسوق في العالم، ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يظل المستهلكون حذرين مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.

تأثير سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين المعروفة باسم زيرو كوفيد، واللوائح التنظيمية على شركات التكنولوجيا والاقتصاد المهتز، ترك المستهلكين الصينيين مترددين بشأن نمط استهلاكهم.

ولطالما شهد علي بابا نموًا هائلًا في يوم العزاب 11/11 منذ إطلاقه في عام 2009، وكل عام يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا عن العام الذي يسبقه.

وفي السنوات الأخيرة بات الحدث يتجاوز الاحتفال به لمدة يوم واحد ليشمل أسابيع، وانتشر في جميع أنحاء العالم لتتجاوز مبيعاته عروض يوم الجمعة البيضاء وسايبر منداي.

تراجع مبيعات علي بابا

ومع ذلك، ظلت قاعد النمو ثابتة على الموقع حتى العام الماضي الذي شهد تراجع المبيعات إلى أبطأ معدل نمو على الإطلاق بلغ 8.5% فقط، ومن المتوقع أن يكون هذا العام مماثلاً.

وفي حين أن التجارة الإلكترونية لا تزال مورد المبيعات الأسرع نموًا في الصين، ولا تزال بكين أكبر سوق للبيع بالتجزئة في العالم، إلا أن الركود والظروف الاقتصادية في العالم تحد من نمط استهلاك العملاء.

التقنيات والابتكارات الجديدة

ومن جهة أخرى، تعتمد شركة Alibaba على التقنيات والمبادرات الجديدة المبتكرة لحث المستهلكين على الإنفاق، مثل تجارب التسوق ثلاثية الأبعاد، وشارع التسوق الافتراضي.

أكثر الأغراض مبيعًا على Alibaba

وبحسب ما قال Chui Xue رئيس مركز تطوير الصناعة والتشغيل في علي بابا لموقع The Drum فإن كانت أكثر المنتجات الأكثر مبيعًا وشعبية على الموقع هي ألواح التزلج على الأمواج وآلات القهوة ومشغلات أقراص الفينيل ومعدات ركوب الدراجات.

يوم العزاب في الصين

يوم العزاب هي عطلة تسوق تحظى بشعبية هائلة في الصين وتحتفل بفخر الشباب بكونهم عزابًا، وتم اختيار 11 نوفمبر لأن رقم 1 يمثل الفرد الوحيد، وبات هذا اليوم يمثل أكبر مناسبة للتسوق عبر الإنترنت ومن المتاجر في العالم.