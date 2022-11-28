أكثر الفئات عرضة لـ الاحتيال المالي

قالت رئيس أمن المعلومات في القطاع المصرفي رشا أبو السعود: إن الدراسات أثبتت أنه ليس كبار السن فقط هم عرضة للاحتيال المالي.

وتابعت رشا في لقاء مع برنامج الراصد، اليوم الاثنين، أن كل من يستخدم الخدمات الإلكترونية أو أي تقنية هو عرضة للاحتيال المالي.

جميع الفئات عرضة للاحتيال

واستشهدت رئيس أمن المعلومات في القطاع المصرفي، بالحملة التوعوية المصرفية الخاصة بالبنوك، مؤكدة أنها حملة مميزة لاختيارها جميع الفئات وليس فقط كبار السن، بالإضافة إلى جميع السيناريوهات المحتملة تم اختيارها بعناية.

ولفتت رشا إلى أن المحتال أو العصابات بشكل عام، تفعل قدر المستطاع في الضغط على الضحية للحصول على المعلومات اللازمة لتمكنهم من الوصول إلى الأموال، وذلك بكافة الطرق، حتى ولو بتكرار الاتصال لعشرات المرات دون كلل أو ملل.

من جانب آخر، تحذر وزارة الداخلية من طرق الاحتيال المالي، وتدعو للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال أرقام الطوارئ المعلنة، وهي 911 من مناطق مكة والرياض والشرقية و999 من بقية أنحاء المملكة.

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على تويتر، في وقت سابق، طرق الاحتيال المالي ضمن حملة توعوية أطلقتها الوزارة، تحت شعار “خلك حريص”.

طرق الاحتيال

– انتحال صفة غير صحيحة.

– تزييف الرسائل الإلكترونية بشعار لجهة موثوقة.

– رسائل نصية مجهولة المصدر.

– مواقع تسويق مزيفة.

احمِ بياناتك

وكانت مديرية الأمن العام قد أطلقت حملة توعية للمواطنين، نشرت من خلالها فيديو تحذرهم فيه من مشاركة بياناتهم البنكية مع أي شخص، والتي تأتي للحفاظ على سرية المعلومات البنكية بسبب اختراق الأشخاص.