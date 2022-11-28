أكثر الفئات عرضة لـ الاحتيال المالي

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال
قالت رئيس أمن المعلومات في القطاع المصرفي رشا أبو السعود: إن الدراسات أثبتت أنه ليس كبار السن فقط هم عرضة للاحتيال المالي.
فيديو | رئيس أمن المعلومات في القطاع المصرفي رشا أبو السعود: دراسات عدة أظهرت أن الأكثر عرضة للاحتيال المالي ليسوا من كبار السن#الراصد pic.twitter.com/2zy00XCTXL
— الراصد (@alraasd) November 28, 2022
وتابعت رشا في لقاء مع برنامج الراصد، اليوم الاثنين، أن كل من يستخدم الخدمات الإلكترونية أو أي تقنية هو عرضة للاحتيال المالي.
واستشهدت رئيس أمن المعلومات في القطاع المصرفي، بالحملة التوعوية المصرفية الخاصة بالبنوك، مؤكدة أنها حملة مميزة لاختيارها جميع الفئات وليس فقط كبار السن، بالإضافة إلى جميع السيناريوهات المحتملة تم اختيارها بعناية.
ولفتت رشا إلى أن المحتال أو العصابات بشكل عام، تفعل قدر المستطاع في الضغط على الضحية للحصول على المعلومات اللازمة لتمكنهم من الوصول إلى الأموال، وذلك بكافة الطرق، حتى ولو بتكرار الاتصال لعشرات المرات دون كلل أو ملل.
من جانب آخر، تحذر وزارة الداخلية من طرق الاحتيال المالي، وتدعو للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال أرقام الطوارئ المعلنة، وهي 911 من مناطق مكة والرياض والشرقية و999 من بقية أنحاء المملكة.
ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على تويتر، في وقت سابق، طرق الاحتيال المالي ضمن حملة توعوية أطلقتها الوزارة، تحت شعار “خلك حريص”.
– انتحال صفة غير صحيحة.
– تزييف الرسائل الإلكترونية بشعار لجهة موثوقة.
– رسائل نصية مجهولة المصدر.
– مواقع تسويق مزيفة.
وكانت مديرية الأمن العام قد أطلقت حملة توعية للمواطنين، نشرت من خلالها فيديو تحذرهم فيه من مشاركة بياناتهم البنكية مع أي شخص، والتي تأتي للحفاظ على سرية المعلومات البنكية بسبب اختراق الأشخاص.