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أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية

أكثر من 100 لعبة إلكترونية في مهرجان RUSH

2022-11-27 الساعة 11:56
أكثر من 100 لعبة إلكترونية في مهرجان RUSH
المواطن - الرياض

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يعيش زوار مهرجان “RUSH”، أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، أنشطة فريدة ومتعة لامتناهية، عبر تجربة ألعاب الواقع الافتراضي، التي تتفاعل مع اللاعب برؤية ثلاثية الأبعاد وعبر وسائل تتبع حركته.

مهرجان RUSH

100 لعبة إلكترونية

ويتيح المهرجان الذي يُقام في منطقة “واجهة الرياض”، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2022، للزوار استكشاف ألعاب الواقع الافتراضي، من خلال 100 لعبة إلكترونية متنوعة التجارب، وتلائم كافة الفئات العمرية.

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وتضم التجارب في مهرجان “RUSH” تجربة قيادة الطائرة، عبر محاكاة الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى قطار متحرك سريع، يتميز بتغيير أنماط الحركة بزاوية 360 درجة، وغيره من الألعاب التفاعلية ذات الأحجام والأشكال المتنوعة.

ويشتمل المهرجان على الألعاب الرياضية المتنوعة ضمن أنشطة الواقع الافتراضي الترفيهية، مثل: الملاكمة وغيرها من الألعاب التي تعتمد على الحركة، إلى جانب التجارب الحقيقية، مثل: لعبة “فورتنايت” ولعبة “فيفا”، كما يستقبل المهرجان أشهر الفرق العالمية ضمن فعالياته، لإقامة أكبر البطولات والتصفيات المباشرة على مسرح “Esport”.

ويُمكِّن مهرجان “”RUSH الزوار من الوصول إلى أحدث التقنيات في الألعاب الإلكترونية، ولقاء أشهر القيمرز في المجال، مثل: مجرم قيمز وضاري ورائد الفهد وأيمن وبيكالول وابوسلووشانكس، إضافة إلى وبدان وسعوز دومونكدل وستاتيك وخلودي وسفاح وتكنو وغيرهم، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك “دو سوليه” العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية، مثل: “WWE”، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات: الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

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