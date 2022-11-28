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منذ انطلاقه قبل شهر

أكثر من 5 ملايين زائر لموسم الرياض

2022-11-28 الساعة 11:31
أكثر من 5 ملايين زائر لموسم الرياض
المواطن - الرياض

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الاثنين، عن وصول عدد زوار موسم الرياض 2022 إلى 5 ملايين زائر، منذ انطلاقه قبل حوالي الشهر.

وذكر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو عن أبرز الفعاليات والتجارب الاستثنائية التي خاضها زوار موسم الرياض منذ انطلاقته في نسخته الجديدة.

تجارب استثنائية

خلال مطلع الأسبوع دشّن الموسم أكبر مناطقه “بوليفارد وورلد” التي انطلقت تحت شعار “العالم بين يديك” لتبرز عبر تجاربها الضخمة 10 حضارات حول العالم، وتميزت بنحو 120 فعالية تستقطب مختلف الزوار.

وفي أكثر من مرة أعلنت مناطق الموسم وصولها إلى كامل طاقتها الاستيعابية بسبب الإقبال الكبير على تذاكر فعالياتها المتنوعة وتجاربها الاستثنائية التي تغذي شغف الزوار وتلهمهم بالعديد من الأحداث التي تتنوع بين المهرجانات والمعارض والمسرحيات والحفلات الغنائية والاستعراضات الضخمة.

موسم الرياض

ويقام موسم الرياض 2022 على امتداد 15 منطقة ترفيهية، تعتني بجودة حياة سكان الرياض وزوارها، وتنعش لياليهم بالتجارب الساحرة التي تعمق إحساسهم بجودة الحياة والاستمتاع بأجواء الشتاء، إضافة إلى كونها ملتقى يسهم في تلاقي الثقافات وزيادة فرص النمو الاقتصادي وتمكين الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية، والانعكاس على زيادة الوظائف الترفيهية في المملكة.

ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

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