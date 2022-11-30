Icon

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
سيكون لها أثر مالي

ألافكو الكويتية تعتزم بيع أصول بـ 2.2 مليار دولار

2022-11-30 الساعة 10:08
ألافكو الكويتية تعتزم بيع أصول بـ 2.2 مليار دولار
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

نظر مجلس إدارة شركة ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات، في العرض المقدم لشراء مجموعة من أصول الشركة من شركة Macquarie Airfinance بمبلغ يقدر عند 684 مليون دينار (2.2 مليار دولار).

فرص البيع

ووفقًا لقناة العربية، دعا مجلس إدارة ألافكو، الجمعية العامة للشركة للموافقة على الصفقة التي سيكون لها أثر مالي في زيادة النقد بمبلغ 220 مليون دينار (714.3 مليون دولار) وانخفاض الرصيد المستحق إلى مؤسسات مالية بمبلغ 464 مليون دينار (1.5 مليار دولار).

قد يهمّك أيضاً
Img

المرور : زيادة عدد الركاب عن الحمولة المقررة يعرضهم لأخطار عديدة

Img

أمطار رعدية ورياح نشطة وسماء غائمة على 8 مناطق

وتدرس شركة ألافكو لتأجير الطائرات والتي مقرها الكويت، فرص البيع، وأجرت محادثات مع شركات استثمار خاص وشركات تأجير طائرات أخرى.

من المعروف أن لدى ألافكو، التي تساهم فيها الحكومة الكويتية، أسطولًا من 77 طائرة إيرباص وبوينغ وطلبيات تضم 68 طائرة أخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وفاة الرئيس الصيني السابق
العالم

وفاة الرئيس الصيني السابق

العالم
التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك
الرياضة

التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك

الرياضة
تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77

السعودية اليوم
إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه
السعودية اليوم

إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه

السعودية اليوم
تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض
صحة وطب‎

تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض

صحة وطب‎
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...
السعودية اليوم

أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...

السعودية اليوم