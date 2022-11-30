ألافكو الكويتية تعتزم بيع أصول بـ 2.2 مليار دولار

نظر مجلس إدارة شركة ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات، في العرض المقدم لشراء مجموعة من أصول الشركة من شركة Macquarie Airfinance بمبلغ يقدر عند 684 مليون دينار (2.2 مليار دولار).

فرص البيع

ووفقًا لقناة العربية، دعا مجلس إدارة ألافكو، الجمعية العامة للشركة للموافقة على الصفقة التي سيكون لها أثر مالي في زيادة النقد بمبلغ 220 مليون دينار (714.3 مليون دولار) وانخفاض الرصيد المستحق إلى مؤسسات مالية بمبلغ 464 مليون دينار (1.5 مليار دولار).

وتدرس شركة ألافكو لتأجير الطائرات والتي مقرها الكويت، فرص البيع، وأجرت محادثات مع شركات استثمار خاص وشركات تأجير طائرات أخرى.

من المعروف أن لدى ألافكو، التي تساهم فيها الحكومة الكويتية، أسطولًا من 77 طائرة إيرباص وبوينغ وطلبيات تضم 68 طائرة أخرى.