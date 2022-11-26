ألمانيا: العالم يمر بأسوأ أزمة غذاء

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قال مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، إن العالم حاليًا يمر بأسوأ غذاء في الأعوام الأخيرة، وهو ما له عواقب وخيمة على الملايين من الأفراد بدايةً من أفغانستان إلى مدغشقر ومن الساحل إلى القرن الإفريقي.
وبحسب وكالة رويترز، فقد تابع شولتس قائلًا: لا يجب استخدام الجوع كسلاح أبدًا، لذلك لا يمكننا قبول ما نمر به الآن من أسوأ أزمة غذاء عالمية في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن ألمانيا ستقدم 10 ملايين يورو إضافية؛ من أجل ضمان أمن إمدادات الحبوب من أوكرانيا، وذلك بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن برلين ترحب بالجهود الأممية الناجحة لتمديد صفقة الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال المستشار الألماني أيضًا إن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لتصعيد الوضع في أوكرانيا، متابعًا في مؤتمر في برلين استضافته صحيفة سودويتشه تسايتونج: في ضوء تطور الحرب والإخفاقات الظاهرة والمتنامية، فإنه يجب أن نكون مستعدين للتصعيد.
وتحدث عن زيارته للصين قائلًا إنها كانت تستحق العناء من أجل توضيح الموقف المشترك للبلدين ضد استخدام الأسلحة النووية، حيث أدان هو والرئيس الصيني شي جين بينغ التهديدات باستخدام الأسلحة الذرية في أوكرانيا خلال زيارته في وقت سابق من هذا الشهر.
ويُذكر أن مجلة كومباكت الألمانية قد حذرت من تأثير الجوع في العالم على ما يصل إلى 100 مليون شخص في عام 2023، وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أيضًا في وقت سابق من هذا العام، إنه سيحدث مجاعة في عام 2023 واصفًا إياه بأنه عام المجاعة العالمي.