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بعد سقوط صاروخ

ألمانيا تحرك دوريات جوية فوق بولندا

2022-11-17 الساعة 4:27
ألمانيا تحرك دوريات جوية فوق بولندا
المواطن - متابعة

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بدأت الحكومة الألمانية، في مساعدة جارتها بولندا، لمراقبة مجالها الجوي وذلك عقب سقوط صاروخ على أراضي بولندا، يوم الثلاثاء الماضي، في حادثة أثارت تبادلاً للاتهامات، ومخاوف من تصعيد واسع النطاق.

وقعة الصاروخ

وبحسب سكاي نيوز عربية، أودى الصاروخ الذي سقط على قرية في بولندا، وهي دولة عضو في حلف الناتو، بحياة شخصين، وكان الحادث الأول من نوعه منذ إطلاق روسيا عمليات عسكرية بأوكرانيا المجاورة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، كريستيان ثيلز، يوم الأربعاء، في تصريح للصحفيين، إنه في إطار الاستجابة الفورية للحادث، تعرض ألمانيا المساعدة عن طريق مقاتلات “يورو فايتر”، لتكون بمثابة خطوة تعزز مراقبة بولندا لمجالها الجوي، إلى جانب دوريات قتال جوية.

وأردف المسؤول الألماني، أنه في حال رغبت وارسو في الأمر، فإن برلين بوسعها أن تهب للمساعدة، بدءًا من يوم الخميس، في إشارة إلى جاهزية ألمانيا لتقديم العون بشكل فوري.

وأفاد المتحدث، أنه يمكن تقديم المساعدة عن طريق المقاتلات، دون الاضطرار لنقلها إلى الأراضي البولندية، وذلك من خلال إطلاقها مباشرة من القواعد الألمانية، وقال إن هذه الطريقة جرى تجريبها من ذي قبل، فظهرت نجاعتها.

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