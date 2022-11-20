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وثيقة سرية تكشف ذلك

ألمانيا تستعد لحرب محتملة مع روسيا

2022-11-20 الساعة 7:49
ألمانيا تستعد لحرب محتملة مع روسيا
المواطن- متابعة

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كشفت صحيفة دير شبيغل عن وثيقة سرية تتضمن خطة وضعها الجيش ألمانيا تشمل تدريبات عسكرية دفاعية وعملياتية واسعة؛ استعدادًا لاحتمال مواجهة مباشرة مع روسيا.

وقالت الصحيفة إن المفتش العام للجيش الألماني الجنرال، إيبرهارد تسورن، وقع على الوثيقة التي جاء فيها أن موسكو تشكل تهديدًا لبرلين ولذلك فإن الأمر يتطلب وضع خطة عمل لمواجهة حرب محتملة.

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وتابع تسورن: من المحتمل أن يحدث هجوم على ألمانيا دون سابق إنذار يكون له عواقب وخيمة، وربما مدمرة لكن في الوقت نفسه لم يذكر أي دليل على خطط موسكو.

وأكد أيضًا على أن برلين يجب أن تلعب دورًا رائدًا في أوروبا وتعزز من قدرات جيشها، وألا تعتمد على دعم الناتو أو الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل مستمر الكرملين في الآونة الأخيرة بالقيام بخطط عدوانية واللجوء إلى الابتزاز النووي.

 


وتابعت أن موسكو تؤكد أن العقيدة النووية الروسية دفاعية بطبيعتها، وأن روسيا لم تهدد أبدا باستخدام الأسلحة النووية بشكل استباقي، لكن الغرب يصعد الموقف حول التهديد الروسي للتأثير بشكل سلبي على الدول الصديقة لموسكو.

ويُذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتز أنه لا ينبغي السماح بأن يتحول النزاع في أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو، مضيفًا الحرب عادت إلى أوروبا ويخشاها الكثيرون.

وأشار إلى أن برلين قررت مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها لكن من المهم ألا يؤدي هذا التصعيد إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو، مؤكدًا على أنه من المهم أن العمل بشكل وثيق مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي والناتو وعلى مستوى مجموعة السبع.

ألمانيا تستعد لاحتمالية دخول حرب مع روسيا

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