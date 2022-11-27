ألمان يصفون شولتس بـ الدمية الأمريكية

قالت وكالة روسيا اليوم، إن قرار المستشار الألماني، أولاف شولتس، بوقف شراء النفط الروسي، اعتبارًا من شهر يناير المقبل، أثار استياء قراء صحيفة Die Welt الألمانية.

وتابعت أن موقع الصحيفة امتلأ بالتعليقات الغاضبة من هذا الموقف، حيث علق أحد المتابعين قائلًا: هل فقد شولتس صوابه؟ حظر النفط لن يضر روسيا بقدر ما سيضر ألمانيا.

وقال آخر: هل سيتحمل شعبنا ارتفاع الأسعار مرة أخرى؟، بينما قال مستخدم ثالث: شولتس بارع في لعب دور الدمية الأمريكية، وآن الأوان لوقفه.

وعلق أحد القراء الآخرين قائلًا: هل يمكن لمستشار المصائب هذا أن يخبرني كيف سنسدد الفواتير المستحقة؟، وتابع آخر: غبي هذا المستشار، روسيا ستجد مشترين لنفطها ببساطة، بينما سيتعين على الألمان التعايش مع المزيد من المعاناة.

وسخر آخر قائلًا: عزيزي شولتس، سأرسل لك فواتيري عبر البريد، وأنتظر منك الدفع.

وقالت روسيا اليوم: خلص المعلقون إلى أن قرار شولتس يلحق الضرر الجسيم بدولته إلى الحد الذي يرقى ليوصف بأنه خيانة عظمى على حد وصفها.

عقوبات أوروبا على روسيا

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي صدق في شهر يونيو الماضي على حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو، وتنص إحدى العقوبات على الحظر التدريجي لشراء النفط الروسي.

وبموجب ذلك يتم حظر النفط المنقول بحرًا اعتبارا من 5 ديسمبر، وحظر المنتجات النفطية اعتبارًا من 5 فبراير 2023، لكن الحظر لن يشمل خطوط الأنابيب، وتدرس الكتلة تحديد سقف لسعر النفط الروسي، لكن دول أرجأت هذا القرار مرتين ولم تتخذ به قرارًا بعد.