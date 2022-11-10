ألميريا يتخطى خيتافي في الليجا

فاز فريق ألميريا على منافسه خيتافي اليوم الأربعاء بهدف دون رد سجله ليو بابتيستاو في الدقيقة 26 من زمن المباراة، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 من الليجا الإسبانية.

حالة طرد

شهدت المباراة أيضًا طرد اللاعب رودريجو من صفوف ألميريا في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني.

بهذه النتيجة رفع ألميريا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ 14 بينما تجمد رصيد خيتافي عند 14 نقطة في المركز الـ 15.