أليو سيسيه صانع إنجازات السنغال القارية

لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية
نجح المدير الفني أليو سيسيه، في قيادة منتخب السنغال الأول لكرة القدم لخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022.
ولعب منتخب السنغال ضد الإكوادور، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، وانتهت المباراة بفوز كتيبة أليو سيسيه بهدفين مقابل هدف.
ورفع منتخب السنغال الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ويتأهل إلى الدور التالي برفقة هولندا المتصدرة بـ7 نقاط، فيما تجمد رصيد الإكوادور عند 4 نقاط.
وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتألق أسود التيرانجا مع مدربه، بعد تأهله التاريخي، وقال: “كل إنجازات السنغال القارية شارك فيها أليو سيسيه”.
وتابع حساب كأس العالم فيفا تغريدته عن سيسيه، قائلًا: “جزء من جيل كأس العالم الذي وصل ربع النهائي في 2002 كلاعب، ثم تأهل في قطر 2022 لدور الـ16 مع السنغال بطل إفريقيا مؤخرًا ولكن كمدرب هذه المرة”.