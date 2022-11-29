أليو سيسيه صانع إنجازات السنغال القارية

نجح المدير الفني أليو سيسيه، في قيادة منتخب السنغال الأول لكرة القدم لخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022.

تأهل منتخب السنغال

ولعب منتخب السنغال ضد الإكوادور، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، وانتهت المباراة بفوز كتيبة أليو سيسيه بهدفين مقابل هدف.

ورفع منتخب السنغال الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ويتأهل إلى الدور التالي برفقة هولندا المتصدرة بـ7 نقاط، فيما تجمد رصيد الإكوادور عند 4 نقاط.

تألق مع أليو سيسيه

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتألق أسود التيرانجا مع مدربه، بعد تأهله التاريخي، وقال: “كل إنجازات السنغال القارية شارك فيها أليو سيسيه”.

وتابع حساب كأس العالم فيفا تغريدته عن سيسيه، قائلًا: “جزء من جيل كأس العالم الذي وصل ربع النهائي في 2002 كلاعب، ثم تأهل في قطر 2022 لدور الـ16 مع السنغال بطل إفريقيا مؤخرًا ولكن كمدرب هذه المرة”.