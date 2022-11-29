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بعد التأهل في مونديال 2022

أليو سيسيه صانع إنجازات السنغال القارية

2022-11-29 الساعة 9:49
أليو سيسيه صانع إنجازات السنغال القارية
المواطن - الرياض

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نجح المدير الفني أليو سيسيه، في قيادة منتخب السنغال الأول لكرة القدم لخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022.

تأهل منتخب السنغال

ولعب منتخب السنغال ضد الإكوادور، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، وانتهت المباراة بفوز كتيبة أليو سيسيه بهدفين مقابل هدف.

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السنغال ضد الإكوادور
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

ورفع منتخب السنغال الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ويتأهل إلى الدور التالي برفقة هولندا المتصدرة بـ7 نقاط، فيما تجمد رصيد الإكوادور عند 4 نقاط.

منتخب السنغال
لاعبو السنغال – المصدر @fifaworldcup_ar

تألق مع أليو سيسيه

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتألق أسود التيرانجا مع مدربه، بعد تأهله التاريخي، وقال: “كل إنجازات السنغال القارية شارك فيها أليو سيسيه”.

منتخب السنغال
لاعبو السنغال – المصدر @fifaworldcup_ar

وتابع حساب كأس العالم فيفا تغريدته عن سيسيه، قائلًا: “جزء من جيل كأس العالم الذي وصل ربع النهائي في 2002 كلاعب، ثم تأهل في قطر 2022 لدور الـ16 مع السنغال بطل إفريقيا مؤخرًا ولكن كمدرب هذه المرة”.

أليو سيسيه
سيسيه – المصدر @Fsfofficielle

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