أمازون أول شركة تخسر تريليون دولار

خسرت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية تريليون دولار من قيمتها السوقية، في ظل مخاوف حول مستقبلها، لتصبح بذلك أول شركة في العالم يصيبها هذا القدر من الخسائر.

أسباب خسارة أمازون

وقالت وكالة بلومبرغ إن تراجع القيمة السوقية للشركة جاء بسبب مزيج من الأسباب منها ارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، والأرباح المخيبة للآمال، مما أدى إلى عمليات بيع تاريخية لأسهم الشركة هذا العام.

وهبط سهم أمازون بنسبة 4.3% إلى 86.14 دولار، وهبطت بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 878.5 مليار دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 1.88 تريليون دولار لقيمتها في يوليو 2021

سوء أداء شركات التكنولوجيا

وتسببت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في سوء أداء أسهم شركات التكنولوجيا بشكل عام على مدار العام، حيث شهدت أكبر 5 شركات تقنية أمريكية من حيث الإيرادات، ومنهم شركا ميتا، خسارة ما يقرب من 4 تريليونات دولار من القيمة السوقية.

شركات تريليونية

وبعد خسارة أمازون بات هناك 4 شركات فقط تبلغ قيمتها السوقية أكثر من تريليون دولار وهم: