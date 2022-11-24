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مع إنشاء 15 سدًّا وشبكة أمطار

أمانة جدة: إزالة العشوائيات ليس لها علاقة بجريان السيول

2022-11-24 الساعة 10:59
أمانة جدة: إزالة العشوائيات ليس لها علاقة بجريان السيول
المواطن - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البقمي، اليوم الخميس، أنه ليس هناك علاقة بين العشوائيات التي تم إزالتها وجريان السيول، لافتًا إلى إنشاء 15 سدًّا لمواجهة السيول، بالإضافة إلى أن هناك خطة لتنفيذ 10 مشاريع مستقبلية لشبكة الأمطار.

وأوضح البقمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن تعويض المتضررين سيتم بنفس آلية التعامل التي حدثت في 2009، من خلال التقدم لمركز الأزمات والكوارث الممثلة في جميع الجهات الحكومية لحصر الأضرار والتلفيات واتخاذ الإجراءات النظامية.

خطط ميدانية بجدة

وأضاف متحدث أمانة جدة، أن العمل مستمر في جميع المرافق لإعادة فتح الشوارع والأنفاق بأقرب وقت، حيث تواصل أمانة جدة مجهوداتها عبر خطط ميدانية على نطاق 16 بلدية فرعية ومراكز الإسناد؛ معلنة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها بمشاركة نحو 2564 عاملًا وموظفًا ونحو 960 آلية ومعدة؛ تساندهم فرق العمل لرفع آثار الأمطار.

ويستمر العمل وفقًا للخطط المعتمدة لموسم الأمطار الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث بدأت التحضيرات قبل سقوط الأمطار بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، بحسب البقمي.

رفع المخلفات

وأشار البقمي إلى أن الفرق الميدانية قامت بسحب الأمطار من أماكن لا يوجد بها تصريف، وقامت برفع المخلفات لتسهيل حركة المرور، مُشددًا على ضرورة اتباع تعليمات الجهات الحكومية المختصة بالكوارث، ودعا إلى الابتعاد مصادر الكهرباء من أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب مياه الأمطار، وتجنب مواقع تجمعات مياه الأمطار واختيار الطرق البديلة المستخدمة، والتبليغ عن تجمعات المياه بالاتصال على هاتف البلاغات والطوارئ 940.

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