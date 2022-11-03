أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث

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أعلنت أمانة جدة، اليوم الخميس، إغلاق 19 موقعًا لجمع السكراب، وذلك لحماية الأحياء السكنية والأحياء المجاورة من مصادر التلوث البيئي.
وذكرت أمانه جدة على حسابها بموقع “تويتر” : أمانة_جدة تغلق 19 موقع لجمع السكراب، وذلك، بهدف منع مصادر التلوث البيئي داخل الأحياء السكنية وفي الأحياء الطرفية.
يشار إلى أن جمع السكراب، هو فرز للنفايات بمختلف المناطق وجمعها في مخازن حيث تحوي الحشرات والفئران، وتخلف الروائح الكريهة، فضلًا عما تنتجه من مخاطر صحية وبيئية، كما أنها تنذر بكارثة أكثر خطورة في حالة وقع حريق كونها تتوسط البيوت السكنية لذا من الواجب والضروري تقنينها بالشكل الذي يؤدي إلى الحد من خطورتها على الأهالي.