Icon

فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
بالمرتبة السابعة والسادسة

أمانة منطقة الرياض تعلن 27 وظيفة هندسية وفنية للجنسين عبر جدارات

2022-11-26 الساعة 11:35
أمانة منطقة الرياض تعلن 27 وظيفة هندسية وفنية للجنسين عبر جدارات
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة منطقة الرياض توفر 27 وظيفة هندسية وفنية (رجال / نساء) بالمرتبة (السابعة) و (السادسة) من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس معماري مساعد – المرتبة السابعة (23 وظيفة).

قد يهمّك أيضاً
Img

تعهدات تأمينية بتعويض المتضررين من السيول

Img

حسين ياسين: بعد الانتصار السعودي الكبير سندعم المغرب اليوم

2- مهندس مدني مساعد – المرتبة السابعة.

3- أخصائي أمن معلومات- المرتبة السابعة.

4- مُصمم جرافيكس – المرتبة السادسة (وظيفتان).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 1444/05/08هـ الموافق 2022/12/02م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/05/15هـ الموافق 2022/12/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو
الرياضة

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو

الرياضة
أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...
العالم

أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...

العالم
رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل
الرياضة

رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل

الرياضة
ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%
السوق

ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%

السوق
يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...
الرياضة

يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...

الرياضة
آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...
الرياضة

آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...

الرياضة
الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...
السعودية اليوم

الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...

السعودية اليوم
خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب
السعودية اليوم

خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب

السعودية اليوم