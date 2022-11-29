أمريكانا تخصص 892 سهماً كحد أدنى للمكتتبين الأفراد في المملكة

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، تخصيص 892 سهماً كحد أدنى من الأسهم للمكتتبين الأفراد في السعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن طلبات الاكتتاب لشريحة الأفراد في السعودية تم تغطيتها بنحو 2.8 مرة تقريبا، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة 65.5 مرة، ما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بواقع 58 مرة.

الطرح العام الأولي

وشارك في الاكتتاب بالطرح العام الأولي 283,245 من المستثمرين الأفراد في السعودية، إضافة إلى ذلك تم تخصيص أسهم الطرح المتبقية على أساس تناسبي لشريحة الأفراد بنسبة تخصيص 0.01 في المائة.

مبالغ الاكتتاب

وبحسب الجدول الزمني المُحدث، سيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) إلى المستثمرين الأفراد في السعودية قبل 8 ديسمبر، وسيتم الانتهاء من عملية الطرح العام الأولي من خلال عملية الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، ومن المتوقع إدراج أسهم الطرح وبدء عملية التداول في 12 ديسمبر.