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حول ترسانة بيونغ يانغ النووية

أمريكا: مستعدون للتفاوض مع كوريا الشمالية دون شروط

2022-11-02 الساعة 5:40
أمريكا: مستعدون للتفاوض مع كوريا الشمالية دون شروط
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أدانت أمريكا التجارب الصاروخية النووية لكوريا الشمالية، ومع ذلك فقد أكد على أن المسؤولين الأمريكيين مستعدون للجلوس مع نظرائهم من الدولة الآسيوية للحديث معهم.

وقال البيت الأبيض أنه يتم مراقبة إذا ما كانت روسيا تسلمت قذائف من كوريا الشمالية، مؤكدًا على إجراء تنسيق مع الحلفاء لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ، لافتًا أيضًا إلى أن الصين تمتلك نفوذًا على كوريا الشمالية لكنها تختار ألا تستخدمه.

وفي الوقت نفسه، أكد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة مستعدة للجلوس مع كوريا الشمالية دون وضع شروط لبحث الترسانة.

تبادل الصواريخ بين الكوريتين

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن بيونغ يانغ أطلقت اليوم الأربعاء 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، بعد فترة وجيزة من تأكيدها سقوط صاروخ باليستي للمرة الأولى بالقرب من مياهها الإقليمية.

وفي المقابل أطلق الجيش الكوري الجنوبي ثلاثة صواريخ جو-أرض ردًا على الصواريخ الكورية الشمالية، ووصف الرئيس يون سوك-يول في بيان أن إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيًا عبر الحدود البحرية المتنازع عليها يعد عمليًا اجتياحًا وغزوًا للأراضي، بحسب وكالة فرانس برس.

واجتاز صاروخ باليستي قصير المدى خط الحدود الشمالي الذي يشكل الحدود البحرية بين البلدين، وهو ما أدى إلى إطلاق إنذارات بحصول غارة جوية وطُلب من سكان جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية النزول إلى ملاجئ تحت الأرض.

المرة الأولى منذ 1953

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي أنها المرة الأولى منذ انقسام شبه الجزيرة الكورية، إثر توقف معارك الحرب الكورية عام 1953، التي يسقط فها صاروخ كوري شمالي على هذه المسافة القريبة من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

أمريكا: مستعدون للجلوس مع كوريا الشمالية

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