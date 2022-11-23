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أمر يقوّض عملياتها

أمريكا: موسكو تعاني نقصًا في ذخائر المدفعية

2022-11-23 الساعة 10:17
أمريكا: موسكو تعاني نقصًا في ذخائر المدفعية
المواطن - متابعة

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أفاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، أن القوات الروسية تعاني نقصاً كبيراً في ذخائر المدفعية، وهو أمر يقوّض عملياتها في أوكرانيا.

صعوبات لوجستية

ولفت أوستن للصحافيين من داخل طائرة عسكرية أمريكية، إلى أن “روسيا تواجه صعوبات لوجستية منذ بداية الحرب (في أوكرانيا) وما زالوا يواجهون تلك الصعوبات حتى الآن”، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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واستهدفت كييف مواقع تخزين تابعة لموسكو، ما تسبب للروس بصعوبات نوعاً ما من ناحية كمية الذخيرة المتاحة لديهم.

وأشار أوستن إلى أن القوات الروسية تعتمد بشدة على المدفعية؛ إذ تطلق عدداً كبيراً من القذائف قبل إجراء مناورات برية.

وأضاف: يحتاج هذا النوع من العمليات إلى كميات كبيرة من الذخيرة. لست متأكداً من امتلاكهم هذا النوع من الذخائر بما يكفيهم للمضي قدماً.

ولفت أوستن أيضاً إلى أن إمدادات الروس من الذخائر الموجهة بدقة انخفض كثيراً على مدى فترة النزاع الذي اندلع قبل تسعة شهور، وأكد أن موسكو لن تتمكن من استبدالها سريعاً، نظراً إلى القيود التجارية المفروضة على سلع مثل الشرائح الإلكترونية الدقيقة.

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