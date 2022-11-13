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أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات

2022-11-13 الساعة 4:03
أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات
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المواطن - حسن عسيري - أبها

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انهالت التهاني والتبريكات على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات.

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الثقة الملكية

وغرد العديد من المواطنين بمنطقة عسير، معبرين عن سعادتهم  بمناسبة تجديد الثقة الملكية الكريمة، مؤكدين أن هذه الثقة تأتي تقديرًا من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد حفظهما الله لما حققه سمو أمير المنطقة من إنجازات خلال الفترة الماضية وما سوف يقدمه خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى لمنطقة عسير واستراتيجية منطقة عسير.

وبهذه المناسبة قال الإعلامي محمد آل عمر: نبارك لمنطقة عسير الإنسان والمكان صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سمو الأمير تركي بن طلال أميرًا لمنطقة عسير وقائدًا لنهضتنا بالمنطقة نسأل الله له التوفيق والسداد.

وقال عبدالله آل مرعي الأستاذ المشارك بقسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد: إن الثقة الملكية الغالية الكريمة التي حظي بها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بتمديد إمارة سموه الكريم لأربع سنوات على منطقة عسير تأتي امتدادًا لما حققه سموه من إنجازات للمنطقة.

فيما قال علي بن مشيبة: هنيئًا لعسير وأهلها تمديد تعيين الأمير تركي بن طلال أميرًا لمنطقة عسير وقائدًا ملهمًا لنهضتها بالمنطقة.

بدورها قالت عائشة آل مسبل: “أنت لها وتستاهلها نبارك لسمو الأمير الثقة الغالية من خادم الحرمين نسأل الله تعالى لسموه العون والتوفيق وإلى مزيد من العطاء والتميز والريادة”.

تطوير عسير

أما مهدي الهضبان نائب رئيس الغرفة التجارية بأبها فقال: نبارك لأنفسنا ولمنطقة عسير صدور الأمر الملكي لتمديد خدمة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أميرًا لمنطقة عسير نسأل الله له العون والتوفيق لإكمال مسيرته لتطوير عسير.

وقال بندر بن عبدالله آل مفرح: الرجل المناسب في المكان المناسب.. الأمير تركي منذ قدومه للمنطقة بذل الكثير من جهده وصحته لأداء مهامه على أكمل وجه الأمير شخصية تعشق التميز وتكره الاسترخاء والتثبيط والفساد.

ورفع الحساب الرسمي لجمعية إعلاميون بعسير وهيئة الصحفيين بالمنطقة وحساب نادي أبها وضمك الرياضي بعسير والكثير من الحسابات بالمنطقة وأهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بمناسبة تمديد خدمة سموه لأربع سنوات متمنين لسموه التوفيق والسداد.

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