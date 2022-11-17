أمطار الخير ترسم البهجة على وجوه الموطنين برفحاء

شهدت محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية والمراكز التابعة لها، اليوم الخميس، سقوط أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء وضواحيها.

وتفاعل مواطنون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع هطول الأمطار التي جرت على إثرها عدد من الشعاب وألقت بظلال الفرح ورسمت البهجة على وجوه المواطنين.

ووفقًا للفيديوهات والصور التي بثها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم أمطار رفحاء، شهدت المنطقة خروج الأهالي والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الماتعة بمتنزهات المنطقة البرية.

وعبر أحد المواطنين عن فرحته في تغريدة قائلًا: جانا الماء من تحت الرواق.. رفحاء.. أمطار خير وبركة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. أبشروووا بالحيا … اللهم لك الحمد.

وقال آخر: مبروك عليكم الخير، بروق ورعود وأمطار وسيول رفحاء اللهم اجعلها أمطار خير وبركة وعم بها سائر البلاد والعباد واطرح فيهن الخير والبركة.

وفي وقت سابق، تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتساقط الأمطار الغزيرة مع بردية أدت إلى جريان السيول في عدد من محافظات منطقة حائل، اليوم الخميس.

وكان خالد صالح الزعاق، الخبير بأحوال الطقس قال في وقت سابق: إن كرات الثلج الخفيفة التي تشهدها مناطق بين حائل والقصيم خير للبلاد، معلقًا: أبشروا بالخير.

وتابع الزعاق: إن هذا البرد طبيعي يظهر في هذا الموسم بشكل سنوي.

من جانب آخر، وثق عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الأمطار الغزيرة التي تشهدها القصيم.