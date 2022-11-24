أمطار بمكة المكرمة والباحة حتى الـ 11 مساء

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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، تنبيهًا من المركز الوطني للأرصاد من احتمال سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 11 مساءً.
وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه بموقع “تويتر”، توقعات المرصد الوطني بسقوط الأمطار في (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن)، لتستمر من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة مساءً.
كما نبه المركز الوطني من سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حيث يتوقع سقوطها في (أضم، العرضيات، بني يزيد، قنا، ميسان).
كان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من التقلبات الجوية التي تشهدها مكة المكرمة وبعض مناطق المملكة، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم، واتباع تعليمات الدفاع المدني.